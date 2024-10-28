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14. Antalya Kitap Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Antalya Kitap Fuarı bu yıl 'İnsan Olmak' temasıyla düzenleniyor. 271 yazar ve 225 yayınevi kitapseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:34
14. Antalya Kitap Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

14. Antalya Kitap Fuarı Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı, okurları ve yazarları bir araya getiriyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, bu yıl oldukça geniş katılım ile dikkat çekti.

Fuar Katılımcıları

Etkinlikte 271 yazar ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevi, kitapseverlerle buluştu. Bu yıl 'İnsan Olmak' temasıyla organize edilen fuar, ziyaretçilere yazarlarla tanışma ve arzuladıkları kitapları edinme fırsatı sunuyor.

Öne Çıkan Etkinlikler

Söyleşi etkinlikleri ve imza günleriyle zenginleştirilen fuara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Kendi kitapları olan 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' adlı eserlerini imzalayarak katılımcılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Fuar Hakkında Değerlendirmeler

Böcek, fuar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fuarımız Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük kitap fuarıdır. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu; bu yıl da aynı başarıyı göstereceğimizi umuyorum" dedi. Ayrıca, bu etkinlikte okuyucularla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ve üçüncü kitabı için hazırlıklar yaptığını belirtti.

Fuar, 3 Kasım'da sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda 271 yazar...

Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi. Bu yıl "İnsan Olmak" temasıyla düzenlenen fuarda, okuyucular hem yazarlarla tanışma hem de istedikleri kitabı satın alma fırsatı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda 271 yazar...

Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi. Bu yıl "İnsan Olmak" temasıyla düzenlenen fuarda, okuyucular hem yazarlarla tanışma hem de istedikleri kitabı satın alma fırsatı buldu.

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