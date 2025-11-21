14. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul’da: Başkan Güler’den Birlik ve Sevgi Mesajı

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde devam eden 14. Ordu Tanıtım Günleri’nde Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordulularla buluştu ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:38
14. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 14. Ordu Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle sürüyor. Etkinlik, Ordu’nun tarihini, kültürünü, turizmini, sosyal yaşamını ve yatırımlarını tanıtmayı amaçlıyor.

Organizasyonda Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 İlçe Belediyesi ve çok sayıda işletme yer alıyor. Gurbetteki Ordulular burada buluşup sıla hasretini gideriyor.

Başkan Güler’den birlik ve sevgi vurgusu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, açılışın ardından Büyükşehir Belediyesi standında misafirlerini ağırladı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Güler, herkesle tek tek ilgileniyor ve fotoğraf taleplerini geri çevirmiyor.

Başkan Güler, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "İstanbul’un kalbinde memleket özlemiyle dolu bir gün yaşıyoruz. Ordu’muzun güzel enerjisini ve sevgisini hep birlikte paylaşıyoruz". Ayrıca etkinlikte Ordulularla buluşmanın ve aynı atmosferi solumanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Büyükşehir standı ve program akışı

Etkinlik alanına gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri olan Ordu Büyükşehir Belediyesi standında, belediyenin hayata geçirdiği çalışmalar tanıtılıyor. Ziyaretçilere ikramlarda bulunuluyor ve çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Belediyenin iştirak şirketleri ve daire başkanlıklarının stantları da ilgi görüyor.

14. Ordu Tanıtım Günleri, konserler ve yarışmalar gibi etkinliklerle 23 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

