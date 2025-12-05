Elazığ Belediyesi'nde Dijital Eğitim: Gençlere ve Engellilere Yeni Fırsatlar

Elazığ Belediyesi'nin 'Bugünün gençleri geleceğin meslekleri' projesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde dijital eğitimlerle gençler ve engellilere istihdam ve sertifika fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:15
‘Bugünün gençleri geleceğin meslekleri’ projesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam ediyor

Elazığ Belediyesi bünyesinde gençlere ve özel bireylere yönelik gerçekleştirilen ‘Bugünün gençleri geleceğin meslekleri’ projesi devam ediyor. Proje, Engelsiz Yaşam Merkezi üzerinden Dijital Gençlik Merkezi eğitimleriyle sürdürülüyor.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile yürütülen proje, Elazığ'ı da kapsayan 45 il arasında yer alıyor. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Dijital Gençlik Merkezi eğitimleri yoğun şekilde gerçekleştiriliyor.

Geleceğin meslekleri için dijital kapasite oluşturmayı hedefleyen eğitimlerde bilgi teknolojileri, robotik ve kodlama, E-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve çözüm ve tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda katılımcılara katkı sağlanıyor.

Proje Müdürü Dr. Devrim Şavlı şöyle dedi: "Birleşmiş Milletler ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak Avrupa Birliği delegasyonunun desteği ile bu projeyi toplam 45 ilde gerçekleştiriyoruz ve bu illerden biri de Elazığ. Dijital Gençlik Merkezi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurulması bizim için çok önemli. Engelli vatandaşlarımıza ve gençlerimize burada dijital eğitimler veriliyor. Birçok konuda vatandaşlarımızın gelişimini hedefliyoruz. Projemizin amaçlarından biri de bölgemizdeki istihdamı artırarak staj imkanı sağlamaktır."

Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ifadelerini kullandı: "Elazığ Belediyesi her kulvarda gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hayatın her alanında gençlerimize, dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam ediyor. Dijital dünyanın yeniliklerini ve bu dünyanın gençlerimizin hayatına katacağı değerleri yükseltmek adına önemli olan bu projeyi uzun süredir başlatmıştık. Devam eden projemizin tamamlanmasının ardından gençlerimizin alacağı sertifika ile meslek edinme noktasında önemli bir avantaj sağlayacaktır."

