Ferdi Zeyrek davasında 2 sanık tahliye edildi

Manisa'da hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek davasında, tutuklu 2 sanık tahliye edilirken duruşma 27 Şubat 2026'ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:01
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2025'te evinin havuzundaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve 9 Haziran'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin davada, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu iki sanığın tahliyesine karar verdi. Dava, eksikliklerin giderilmesi için 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşmada kimler hazır bulundu

Dava gününde, tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan 8 sanık, müşteki sıfatıyla Nurcan Zeyrek ve Nehir Zeyrek ile avukatlar hazır bulundu. Ayrıca CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper duruşmayı takip etti.

Sanık ve tanık ifadeleri

Sanıkların ve müştekilerin ifadelerinin alındığı duruşmada, davaya tanık olarak katılan Gencay Esendağ inşaat sürecini anlattı. Esendağ, konutların imece usulüyle yapıldığını, Ferdi Zeyrek'in mimar olması nedeniyle inşaatla ilgilendiğini ve havuzlarda daha önce benzer arızalar yaşandığını belirtti. Diğer tanık Mehmet Tolga Günhan ise kaba inşaatın ortak yürütüldüğünü ve havuzların ruhsat alındığında üzerlerinin örtülü olduğunu ifade etti.

Yapı denetimi ve teknik detaylar

Yapı denetim firması sahibi Hüseyin Solmaz, projeyi kabul edip denetimleri tamamladıklarını, 2020 Haziran ayında binaların yüzde 90 oranında bitmiş olduğunu ve belediyenin oturma ruhsatı verdiğini bildirdi. Solmaz, süs havuzlarının denetimleri kapsamına girmediğini söyledi.

Olay günüye ilişkin ifadelerde, Başkan Zeyrek'in yakın koruması Atınç Hamzaçebi havuzda kirlilik ve bulanıklık şikayetleri olduğunu, ilgili ustalarla görüşüldüğünü anlattı. Elektrik tesisatını yapan Semih Özer ise 2018-2020 yılları arasında çalıştığını, süs havuzu ve peyzaj için panodan kablo çektiğini ve o dönemde kaçak akım rölesi takıldığını, sonrasında sökülüp sökülmediğini bilmediğini kaydetti. İtfaiye görevlisi Seyhan Karakaya ise olay yerine intikal ve ilk müdahale sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mahkeme kararı ve ek bilirkişi

Tanık ifadelerinin alınmasının ardından savcılık, tutuklu iki sanığın tahliye edilmesini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti H.İ. ve N.B.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca dosyaya yeni bir bilirkişi raporu hazırlanması için 9 Eylül Üniversitesi'nden rapor alınmasına hükmedildi ve ifade vermeyen tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

