Muğla'da Açık Kapı'dan Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi

Saha çalışmasıyla farkındalık artırıldı

Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, il genelinde kurduğu bilgilendirme stantlarıyla vatandaşları aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele yolları konusunda bilgilendirdi.

Farkındalığı artırmak ve başvuru mekanizmalarını tanıtmak amacıyla yürütülen yoğun saha çalışmasında, insanların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri, parklar ve meydanlar gibi merkezi noktalarda stantlar kuruldu.

Kurulan stantlarda vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı; şiddet mağdurlarının ilk olarak başvurabileceği yöntemler detaylı şekilde anlatıldı. Bilgilendirmelerde birinci müracaatın KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılması gerektiği özellikle hatırlatıldı. Ayrıca, yaşanan sorunlar veya tanık olunan şiddet olayları için Valilik ve Kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine başvurulabileceği belirtildi.

Bu bilgilendirme faaliyeti, yalnızca Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından değil, ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütüldü. Stantlar Emniyet, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa açılarak çok yönlü bir destek ve bilgilendirme hizmeti sunuldu.

