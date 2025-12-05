Demre'de Sağanakta Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Demre'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’nın Demre ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından, öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bazı bölgeleri adeta göle çevirdi.

Yoğun yağış nedeniyle özellikle tarım alanları zarar görürken, seralar su altında kaldı. İlçe genelinde zaman zaman etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı ve içindeki kişileri kurtardı

Olay, Demre Toptan Hali yakınlarındaki üst geçidin altında yaşandı. Üst geçit altındaki su birikintisine gömülen Mercedes marka araçta bulunan 2 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek araçtaki iki kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı. Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, Meteoroloji uyarılarına dikkat edilmesi ve ani su basmalarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

