Isparta’da Sağanak Şiddetlendi: Yollarda Su Birikintileri, Meteoroloji Uyardı

Isparta’da akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak nedeniyle kentte su birikintileri oluştu; Meteoroloji güneybatı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:02
Isparta’da gün boyunca aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti; vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiyeleriyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanağın Antalya ve Muğla’nın il geneli, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla kıyı şeridinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

