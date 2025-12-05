Isparta’da Sağanak Şiddetlendi: Yollarda Su Birikintileri, Meteoroloji Uyardı

Isparta’da sağanak şiddetlendi, yollar suyla doldu

Meteoroloji güneybatı için uyarıyor

Isparta’da gün boyunca aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti; vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiyeleriyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanağın Antalya ve Muğla’nın il geneli, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla kıyı şeridinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

