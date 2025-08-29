15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı: MEB Sözlü Sınav Sonuçlarını Açıkladı

Sınav takvimi ve katılım

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre sözlü sınav süreci, 23 Haziran'da başlayıp 20 Ağustos'ta tamamlandı. Başvuru sürecinin duyurusu 10 Haziran'da yayımlanmıştı.

Sınav kadrolarına ilişkin detaylarda, 19 kontenjanın milli sporculara ayrıldığı; diğer 14 bin 981 kontenjan için ise 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandığı belirtildi. Hak kazanan adaylardan 30 bin 850'si sınava katıldı ve katılım oranı %88,44 olarak gerçekleşti.

Sınav uygulaması ve güvenlik tedbirleri

Bakanlık açıklamasında sınav sürecine ilişkin güvenlik ve şeffaflık tedbirleri ayrıntılı olarak yer aldı. Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimlerinin gizli tutulduğu, sürecin kamera ile kayıt altına alındığı belirtildi. Soruların elektronik kura ile adaylar tarafından belirlendiği ve değerlendirmelerin ayrıntılı puanlama anahtarlarıyla yapıldığı vurgulandı.

Ayrıca, adaylara yönelik bir rehber hazırlandığı ve bu rehberin 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlandığı bildirildi. Mevzuat gereği adaylara eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1 ve kendi alanıyla ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru soruldu. Bu soruların dışında komisyon tarafından adaya başka soru yöneltilmedi.

Adayların sözlü cevaplarının değerlendirmeye alınması sırasında, istedikleri takdirde cevaplarını soru-cevap kağıdına kendi el yazılarıyla yazabilecekleri söylenmiş; adaylar soru kağıdını cevaplarıyla birlikte imzaladı. Sınav anında adayların kimlik bilgileri gizli tutuldu; sistem tarafından otomatik belirlenen 'başvuru numarası' kullanıldı ve adaylar kimlik belgelerini komisyon üyelerine ibraz etmedi.

Değerlendirme, sonuç erişimi ve itiraz süreci

Sözlü sınav başarı puanları, KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplandı. Adaylar, Bakanlığın internet adresinden bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak 'Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi' sorgulama ekranından sonuçlarını öğrenebileceklerdir. (meb.gov.tr)

Sonuçlara yönelik itirazlar 1-5 Eylül tarihlerinde Bakanlığın ' eitiraz.meb.gov.tr ' internet adresi üzerinden açılacak 'İtiraz Başvuru Modülü'nden elektronik olarak yapılabilecek. Yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilecek ve itiraz sürecinin sonuçları 3 Ekim'de sonuçlandırılacaktır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları, sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

Not: Tüm tarihler, aday sayıları ve diğer veriler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla aynıdır.