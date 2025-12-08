Antalya Serik'te Kavşakta Çarpışma: 4 Yaralı

Kaza ve İlk Müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi Pazar Pazarı Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sıla O. yönetimindeki 07 RG 639 plakalı otomobil ile Erkan V. idaresindeki 07 BLC 577 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sıla O. ile annesi B.O., kamyonet yolcularından İ.Ç.D. ve F.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada yaralananların durumu hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerindeki çalışmalar ve soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.