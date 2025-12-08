DOLAR
Antalya Serik'te Kavşakta Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi Pazar Pazarı Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:11
Kaza ve İlk Müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi Pazar Pazarı Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sıla O. yönetimindeki 07 RG 639 plakalı otomobil ile Erkan V. idaresindeki 07 BLC 577 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sıla O. ile annesi B.O., kamyonet yolcularından İ.Ç.D. ve F.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada yaralananların durumu hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerindeki çalışmalar ve soruşturma devam ediyor.

