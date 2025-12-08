Kilis’te Yoğun Sis Trafikte Görüşü Düşürdü

Kilis’te yoğun sis görüşü düşürdü

Sınır kenti Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent merkezinin üzerini tamamen kaplayarak öğlene kadar görüş mesafesini düşürdü.

Şehir içi trafikte güçlük

Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti; birçok sürücü araçlarının sis ve kısa farlarını yakıp kontrollü sürüşle yollarına devam etti.

Kentte yoğun sis zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.

