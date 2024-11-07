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15. Boğaziçi Zirvesi'nde Gelecek Vurgusu

İstanbul'da düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi'nde yapay zeka ve küresel barış vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:44
15. Boğaziçi Zirvesi'nde Gelecek Vurgusu

15. Boğaziçi Zirvesi'nin Açılış Paneli Gerçekleşti

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından İstanbul'da düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi, "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" temasıyla başladı.

Ebrahim Patel'in Açıklamaları

Açılış panelinde konuşan eski Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, küreselleşmenin birçok insanın yaşam koşullarını iyileştirdiğini ifade etti. Patel, bu süreçte insanların daha iyi bir yaşam arayışında sınırları aşarken eşitsizliklerin arttığını belirtti.

Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

Patel, yapay zekanın, teknoloji gelişiminin yeni bir aşaması olduğunu ve bu alandaki çalışmaların hem riskler hem de fırsatlar barındırdığını vurguladı.

Açılış Panelinin Moderasyonu

"Büyük Dönüşüm" başlığı altında gerçekleşen açılış panelinin moderatörlüğünü UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Turan üstlendi. Panelde, Çin, İsviçre ve Kamboçya temsilcileri de yer aldı.

Orta Doğu ile İlgili Vurgular

Çin'in Ankara Elçi Müsteşarı Cong Song, teknolojik yeniliklerin hızlı bir gelişim gösterdiğini ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümüne ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve Barış

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, barış ve sürdürülebilirlik arasında bir bağlantı olduğuna, tüm devletlerin ise BM Şartı ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Kamboçya'nın Bakış Açısı

Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok, insanlık tarihinin kritik bir döneminde olduklarını vurgularken, teknolojik gelişmelerin insanlık ve sürdürülebilirlik açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İsviçre Türkiye Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP)...

İsviçre Türkiye Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl İstanbul'da 15'incisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin açılış paneline katılarak konuşma yaptı.

İsviçre Türkiye Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP)...

İsviçre Türkiye Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl İstanbul'da 15'incisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin açılış paneline katılarak konuşma yaptı.

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