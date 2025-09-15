15 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan Katar Zirvesinde, Özgür Özel MYK'ya Başkanlık Edecek

15 Eylül 2025 ajandası: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar zirvesinde; CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK toplantısına başkanlık edecek. Ekonomi, dış politika ve spor gündemi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:00
15 Eylül 2025

Siyaset

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. (Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-ticaretin Geleceği Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a dönecek. (İstanbul/13.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Rize/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek. (Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)

***

