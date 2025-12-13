Gaziantep'in Tarihi Kastelleri Fotoğraf Tutkunlarını Cezbediyor

Gaziantep’in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan kastelleri ve livasları, mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla hem turistlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kastellerin yapısı ve önemi

2018 yılında UNESCO geçici listesine alınan Gaziantep'in yer altı su tesisleri, kasteller ile içme suyu şebekesi olan livaslar, dünyada benzeri olmayan su mimarisi örnekleri arasında yer alıyor. Fotoğrafçılar ve ziyaretçiler, bu özgün mekanların atmosferini ve detaylarını görüntülemek için bölgeyi tercih ediyor.

Kasteller, çoğunlukla cami altlarından geçen su kanallarının belli bir noktasına yüzeyden 30-40 merdiven ile inilen; içinde tuvalet, yıkanma, dinlenme, abdest alma ile çamaşır ve yün yıkama mekanlarının bulunduğu havuzlar olarak tanımlanıyor.

Tarihi süreç, zarar ve restorasyon

Kentte 13. ve 16. yüzyıllar arasında yapıldığı bilinen 16 kastelden bazıları, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerde hasar gördü ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kentteki kastellerin altı tanesi günümüze ulaşmış durumda:

İhsan Bey Mescidi ve Kasteli, Pişirici Mescidi ve Kasteli, İmam-ı Gazali Kasteli, Şeyh Fethullah Kasteli, Ahmet Çelebi Kasteli ve Kozluca Kasteli. Bu yapılar arasında ziyaretçilere açık olan Kozluca Kasteli yoğun ilgi görüyor.

Anadolu’da yalnızca Gaziantep’te rastlanan bu yer altı su tesisleri, geçmişin su dağıtım sistemi olarak biliniyor ve yapılan restorasyonlarla turizme kazandırılmaya başlandı. Restorasyon sonrası kasteller ve livaslar bugün de canlılığını koruyor.

Fotoğrafçı ve ziyaretçi deneyimleri

Şahinbey Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi izleri taşıyan Kozluca Kasteli, fotoğrafçıların favorileri arasında. Fotoğrafçı Erhan Özkalalı şunları söyledi:

“Şehrimizin güzel tarihi değerleri var. Bunları daha çok tanıtmamız lazım. Bu yüzden geldik. Biz de çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ki daha çok kişiye ulaşabilelim. Gaziantep Kalesi ile çekimlere başladık. Bakırcılar Çarşısı’ndan buraya kadar geldik. Sonra Kozluca Kasteli’ni gördük. İnternette de görmüştük. İçerideki ambiyans, ışıklar olsun gerçekten çok güzeldi. Biz sadece burayı içilecek su deposu olarak kullanıldığını biliyorduk ama çok farklı kullanım alanları varmış. Bunları da öğrenmiş olduk. Daha çok kişiyle de paylaşmak istiyoruz. Gerçekten çok farklı renkler ve çok farklı kişiler var. Özellikle buradaki halk bize çok yardımcı oluyor. ‘Fotoğraf çekebilir miyiz?’ deyince hemen poz veriyorlar. Çok güler yüzlüler. Hepsine teşekkür ederiz.”

Ziyaretçilerden Cebrail Yavuz da kastellerin mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı: “Kozluca Kasteli hakikaten mekan olarak, yer olarak, tarihi bakımdan anlamlı ve güzel. Özellikle Şahinbey Belediyesi’ne de bu ve bunun gibi tarihi yapılara sahip çıktığından dolayı başkanımıza ve personellerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten temiz, güzel, tarihi yansıtan güzel mekanlar olarak görüyoruz. Tarihi olguları burada ve diğer kastellerde de görüyoruz. İçine girdiğimiz zaman hakikaten tarihin vermiş olduğu güzellikleri hissediyoruz. Kasteller bizi geçmişe götüren nadir mekanlardan diyebiliriz.”

Karaman’dan gelen ziyaretçilerden Rümeysa Aksoy ise şöyle konuştu: “Üniversite arkadaşlarımla beraber Gaziantep’e gezmeye geldik. Kasteli ziyaret etmek istedik. Çok güzel ışıklandırılması var ve günümüze kadar korunmuş olması çok harika olmuş. Tarihi eserlerin bu şekilde korunuyor olması gerçekten Gaziantep için çok güzel. Yozgat’ta bu kadar fazla tarihi yapı yok. Çok beğendim. Bir daha şansım olursa bir daha geleceğim.”

Turizm ve koruma çalışmaları

Restorasyon ve koruma çalışmalarıyla Günümüze kazandırılan kasteller, hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, kastellerin günümüze ulaşmasında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ediyor.

Kozluca Kasteli başta olmak üzere Gaziantep'in kastelleri, tarih, mimari ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen mekanlar arasında yer alıyor.

