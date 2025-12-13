Karabük’te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü
Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında
Hava koşulları ve etkileri
Safranbolu’ya yakın 1700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri yoğun kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü. Bölgede oluşan manzara, kartpostallık görüntüler sundu.
Dronla kaydedilen görüntüler
Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi ve ortaya çıkan fotoğraf ile videolar kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.
