Karabük’te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Karabük’ün yüksek kesimleri, 1700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran başta olmak üzere karla kaplandı; kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:00
Karabük’te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında

Hava koşulları ve etkileri

Safranbolu’ya yakın 1700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri yoğun kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü. Bölgede oluşan manzara, kartpostallık görüntüler sundu.

Dronla kaydedilen görüntüler

Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi ve ortaya çıkan fotoğraf ile videolar kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

