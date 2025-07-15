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15 Temmuz Anma Törenlerinde Ziyaretçi Yoğunluğu: Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı

15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı'na yoğun ilgi gösterildi. Ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 15:43
15 Temmuz Anma Törenlerinde Ziyaretçi Yoğunluğu: Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı

15 Temmuz Anma Törenlerinde Ziyaretçi Yoğunluğu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Makamı birçok ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Üsküdar'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki mekâna sabah erken saatlerden itibaren gelen ziyaretçiler, şehitler için dua etti. Ziyaretçiler, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği, birçok bölümden oluşan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi. Burada yapılan etkinlikleri takip edenler, 15 Temmuz'a ilişkin belgeseli izledi.

Abdullah Ergül'ün Anıları

Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde vücuduna 5 mermi isabet eden Abdullah Ergül, o gece yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Babasının, "Gün namus günüdür. Gün vatana olan borcumuzu ödeme günüdür." diyerek tüm çocuklarını meydanlara gönderdiğini, kendisinin de o zaman köprüde mücadele ettiğini aktaran Ergül, o gece birçok yaralıyı taşıdığını belirtti. "Allah, öyle bir geceyi bir daha bu aziz millete göstermesin," diyen Ergül, bir kardeşini kurtarmak isterken peş peşe vurulduğunu ifade etti.

Kadir Kuru'nun Hatıraları

Ziyaretçilerden Kadir Kuru, darbe girişimine ilişkin haberler üzerine ailesiyle istişare ederek sokağa çıktığını anlattı. Kuru, "Saat 23.00 sularında buraya geldiğimizde mahşeri bir kalabalık vardı. Çok şükür milletimiz buraya zamanında geldi, bırakmadı. O gece saat 23.30'da vuruldum ama hastaneye gitmedik, direndik," şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında yaşadıkları hüzünle akıllara gelen olayları paylaşan Kuru, ellerindeki bayraklarla nasıl vatanlarını savunduklarını ve darbecilerin buna silahlarla karşılık verdiğini vurguladı.

Şehitler Makamı'nda Duygusal Anlar

Şehitler Makamı'nı ziyaret eden Savaş Kum da 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla herkesin sokağa çıktığını hatırlattı. Kum, 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Acar'ı da bilinçlenmesi adına yanında getirdiğini belirtti. Mehmet Acar, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin sergilediği fedakarlıkları bu ziyarette daha yakından anlama fırsatı buldu.

Öte yandan, çok sayıda basın mensubu kendilerine ayrılan alanda canlı yayın yaparak ziyaretleri haberleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"nı birçok vatandaş ziyaret etti. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde, vücuduna 5 mermi isabet eden Abdullah Ergül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"nı birçok vatandaş ziyaret etti. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde, vücuduna 5 mermi isabet eden Abdullah Ergül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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