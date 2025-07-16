15 Temmuz'da Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Anma Etkinlikleri Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da anlamlı anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Antalya ve Alanya'daki Etkinlikler

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte Türk milletinin büyüklüğünü yeniden dünyaya gösterdiğini vurguladı. Vali, FETÖ mensuplarının ihanetine dikkat çekerek, "Bu kirli ihanetin sonuçlarını sadece siz çekmeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

Alanya ilçesindeki programda, Şelale Meydanı'nda yapılan kısa bir yürüyüş sonrası Hükümet Meydanı'nda etkinliklere devam edildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 15 Temmuz’da ülkenin birliğine yönelik girişimlerin yaşandığını dile getirdi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da izlendi.

Kumluca ve Serik'teki Kutlamalar

Kumluca'daki etkinlikler, hükümet konağı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşle başladı ve özel bir resim sergisi ile son buldu. Serik ilçesinde ise Tuzcuoğlu Camii önünden başlayan demokrasi yürüyüşü, Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen programla tamamlandı.

Kaş ilçesinde yüzlerce kişi dev Türk bayrağı açarak mehter eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla'daki Anma Törenleri

Bodrum Kaymakamlığı'nın düzenlediği törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrası 15 Temmuz’a dair bir video gösterisi yapıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ardından bir konuşma yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve koroya ait konser ile devam etti.

Datça ilçesinde de benzer bir törende, Kaymakam Murat Atıcı günün önemi üzerinde durdu.

Burdur'da Coşkulu Etkinlikler

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı’ndan başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Vali Tülay Baydar Bilgihan, bu ruhu vurgularken, şehitler adına gençlerin sorumluluklarını üstleneceğini belirten Niyazi Altay'ın sözleri dikkat çekti.

Isparta'daki Programlar

Isparta'da belediye önünde toplanan kalabalık, mehter takımının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Burada şehitlerin anısına 253 balon bırakıldı. Etkinliğe çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı. Alanya ilçesinde düzenlenen program Şelale Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hükümet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından etkinlik düzenlendi. İlçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı. Alanya ilçesinde düzenlenen program Şelale Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hükümet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından etkinlik düzenlendi. İlçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.