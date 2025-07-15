15 Temmuz'da Meclis Bombalandı: AK Parti Milletvekili Canlı Yayınla Duyurdu

15 Temmuz Gecesi TBMM'de Bombalar Patladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TBMM'ye ulaşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, o gece yaşananları canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna aktardı. Yayında, TBMM'nin bombalandığını duyurarak halkın iradesine vurgu yaptı.

Gazetecilik ve Milletvekilliği Refleksi

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü mezunu olan Keşir, 90'lı yıllardan beri medya alanında çalışmalarını sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında, Türk milletinin hür iradesiyle sokaklarda nasıl bir mücadele verdiğini dile getiren Keşir, o gece Meclis'e gitme amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına yanıt vermek olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin Birlikteliği Önemliydi

TBMM’ye vardıklarında, diğer milletvekilleriyle birlikte darbe girişimine karşı durmayı ve vatandaşlara ‘Milletvekilleri nerede?’ sorusunun yanıtını vermeyi hedeflediğini vurguladı. Bu durum, seçmen nezdinde ‘Vekillerimiz de bizim irademize sahip çıkıyor’ hissini oluşturdu.

Bombaların Patladığı An

Keşir, Meclis'in bombalanmaya başlaması ile birlikte gazeteci refleksiyle cep telefonunu açarak yayın yaptığını ifade etti. O anda yaşananlar hakkında, "Meclis bahçesinde iki insan boyunda çukur gördük. Duvarlardaki şarapnel parçaları, Suriye ve Filistin örneklerini aklıma getirdi" dedi.

15 Temmuz'un Anlamı ve Gölbaşı Saldırısı

Keşir, 15 Temmuz gecesi yaşananların yalnızca bir darbe girişimi olarak nitelendirilemeyeceğine değinerek, o gece Türkiye’yi ‘Suriye ve Filistinleştirme’ planının bir parçası olarak değerlendirdi. "O gece, ülkenin bağımsızlığı için mücadelenin en güzel örneklerinden biri sergilendi" ifadelerini kullandı.

Şehitleri Anmak

Milletvekili Keşir, darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan Düzceli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı rahmetle andı. Baysan’ın babasının sözlerini hatırlatan Keşir, tribünlere veda dolu bir hikaye olarak bu durumu paylaştı.

Gelecek Nesillere Aktarma Görevi

Keşir, tüm şehitlerin adını yaşatmasının ve kahramanlıklarının geleceğe aktarmanın önemli bir görev olduğunu dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'ye giden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Meclis'ten telefonuyla yaptığı canlı yayınla o gece yaşananları kamuoyuna aktardı. Keşir, darbe girişiminin 9. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.