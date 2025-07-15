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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Gerçekleşti

İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde düzenlenen 15 Temmuz anma programı, gaziler ve katılımcılarla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 23:24
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Gerçekleşti

15 Temmuz Anma Programı İstanbul'da Coşkuyla Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe kaymakamları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın Başlangıcı ve Saygı Duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Tombaş, 15 Temmuz vesilesiyle aziz şehitleri andıklarını belirtti.

15 Temmuz’un Anlamı ve Türk Milletinin Direnişi

Tombaş, Türkiye'nin geçmişte çoğu zaman darbe girişimlerine maruz kaldığını hatırlatarak, "15 Temmuz, milletin 'Söz bizimdir.' dediği ve ülkesine sahip çıktığı bir gün olmuştur," ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Tombaş, "Son zamanlarda bölgesel barışı sağlamak için önemli adımlar attık," dedi. 15 Temmuz'un, milletin kendi devletine silah doğrultanlara karşı duruşu olduğunu vurguladı.

Şiir Yarışması ve Ödül Töreni

Programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler yazdıkları şiirleri okudu. Ardından, başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan Duygusal Bir Konser

Ödül programının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, katılımcılara konser verdi. Konser sonrası Hacıoğulları, 15 Temmuz'un anlamının vatan için can veren şehitler olduğunu söyledi. "15 Temmuz'u anlamak için kitaplar yutmuş olmak gerekmiyor; bu, bir reflekstir," şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu tür etkinliklerle anılarak, gelecekte de unutulmayacak bir gün olarak hafızalara kazındı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği...

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği...

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

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