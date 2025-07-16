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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Sakarya ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Sakarya ve çevre illerde düzenlenen etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 01:18
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Sakarya ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

15 Temmuz Etkinlikleri Başladı

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikler, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başladı ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Rahmi Doğan'ın Konuşması

Etkinlikte konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bu özel günde bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, "O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurduk" ifadelerini kullandı. Doğan, hain teröristlerin milli değerlere nasıl saldırdığını anımsatarak, 15 Temmuz’un anlamını ve önemini vurguladı.

Protokol ve Katılım

Programda, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, diğer Sakarya milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından katılanlar, etkinliklerin birbirinden coşkulu anlarına tanıklık etti.

Zonguldak ve Düzce'deki Etkinlikler

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen yürüyüş, önemli bir anma olayı oldu. Düzce'de ise vatandaşlar, mehteran eşliğinde yürüyüş yaparak şehitleri andı. Her iki şehirde de konuşmalarda, 15 Temmuz’un millete yönelik bir tehdit olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Karabük'te Anma Töreni

Karabük Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tüm illerde sergilenen vatanseverlik ve birlik ruhu dikkat çekti.

15 Temmuz etkinlikleri, Türkiye'nin geçmişini unutmadan geleceğine sahip çıkma bilincini tekrar canlattı.

Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler...

Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler...

Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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