15 Temmuz Direnişi YTÜ'de Sanat Perspektifiyle Anlatıldı

Sanat ve Direniş Teması Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Hayat Buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Sanat ve Sanatçı Perspektifiyle 15 Temmuz Direnişi" başlıklı anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz'a ilişkin belgesel film izleme fırsatı buldu.

Rektör Debik'ten Önemli Mesajlar

Programın açılış konuşmasını yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, sanatçıların gençlere rol model olduğunu vurgulayarak, "Sanatçıya düşen sorumluluk, Türk toplumu için değer üretmek ve milli bilinç kazandırmaktır" dedi. Debik, toplumun bilinçli hareket etmesinin önemine değinerek, sanatın milli hafızanın taşıyıcısı olması gerektiğini ifade etti.

Debik, "Sanatçılar, toplumun olumsuzluklardan korunmasında önemli aktörlerdir. Bugün, sanatçılarımızın 15 Temmuz'u kendi perspektiflerinden anlatmalarını istiyoruz. Bu organizasyonun, 15 Temmuz'u daha iyi anlamamıza yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç'un Dikkat Çeken Açıklamaları

Etkinlikte söz alan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, darbe girişimi gecesinde sokaklarda olduğuna dikkat çekerek, "Şehitliğin ve gaziliğin çok kıymetli makamlar olduğunu düşünüyorum. Mücadele sadece burada değil, tüm dünyada sürekle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gaziler Deneyimlerini Paylaştı

15 Temmuz gazisi Bilal Özyıldırım, o gecenin sadece bir darbe girişimi olmadığını vurgulayarak, "Devlet ve millet, zalime karşı dimdik durdu. O gece, korkunun dahi korktuğu bir geceydi" dedi. Vatanın yalnızca bir coğrafya olmadığını hatırlatan Özyıldırım, "Gazilik bizim için bir sorumluluk ve kutsal bir yük" diye ekledi.

Sanatçıların İşlevi ve Önemi

Programda, İsmail Hakkı Ürün, Bilal Özyıldırım ve Murat Çeri gibi sanatçılar, 15 Temmuz’da yaşananları ve sanatın rolünü dile getirdiler. Özellikle, sanatçıların o gece ve sonrasında neler hissettiği ve mücadeleleri arasındaki bağlantı vurgulandı.

Özellikle Celal Ay ve Burak Haktanır gibi isimler, 'alperenlik' duygusunun sokaktaki direnişle nasıl birleştiklerini ve bu ruhun ulusun özünde yer aldığını da belirttiler.

YTÜ'nün düzenlediği bu etkinlik, 15 Temmuz Direnişi'nin yalnızca bir tarih olayı değil, aynı zamanda toplumsal hafızada yaşayarak aktarılması gereken bir değer olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin yanı sıra akademi, sivil toplum ve kültür sanat dünyasından pek çok kişi programa katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Sanat ve Sanatçı Perspektifiyle 15 Temmuz Direnişi" başlıklı program düzenledi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, programa katılarak konuşma yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Sanat ve Sanatçı Perspektifiyle 15 Temmuz Direnişi" başlıklı program düzenledi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, programa katılarak konuşma yaptı.