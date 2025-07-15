15 Temmuz Gazisi Damar: 'Yine Olursa Yine Yapabiliriz'

15 Temmuz Gazisi Ayhan Damar'dan Cesur Açıklamalar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek üzere canını hiçe sayarak tanklara karşı duran Ayhan Damar, yaşanan olayları unutmadığını belirtti. Damar, o gecede vatan için mücadele ettiklerini ve gerektiğinde benzer bir durumda yine sokağa çıkmakta tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

'Vatan Elden Gitmesin Diye Çıtayı Yükselttik'

Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından arkadaşlarıyla birlikte sokaklara koştuğunu belirtti. O gece yaşananların önemine vurgu yaparak, 'Devlet, millet bir oldukça, vatan, millet sağ oldukça yine olsa yine yaparız.' ifadesini kullandı.

Kahramanlıkla Dolup Taşan Bir Gece

O geceki müdahalelerine dair detayları paylaşan Damar, 'Adliyenin önünde diğer vatandaşlarla birlikte bir tanka müdahale ettik. Sonra Necatibey Caddesi'ndeki karakolu FETÖ'cüler basmış, onları püskürttük' dedi. Gençlik Caddesi’nde 4 askerin teslim alınması anısını da aktaran Damar, 'Yalvardık, dedik ki sabaha ya siz vatan haini olacaksınız ya biz. Gerçekten de o gece kazandık ve gerekli mercilere teslim ettik.' ifadelerini kullandı.

Ateş Altında Cesurca Mücadele

Damar, Milli Savunma Bakanlığı'na girerek oradaki darbecilere karşı mücadele ettiklerini ve o sırada yaralandığını belirtti. 'Ne cesaretse 300 askerin arasına girdik,' diyen Damar, cesaretin vatan sevgisinden geldiğini ifade etti. O gece yanında bulunan amcasının oğlunun da yaralandığını belirten Damar, 'Bugün olsa yine aynısı yapılır, daha fazlası yapılır.' açıklamasında bulundu.

Gazi Damar, halkın o geceki dayanışması ve cesareti ile FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olduğuna dikkat çekerek, 'Vatan elden gitmesin diye hain bir darbe girişimine müdahalede bulunmak istedik' diyerek sözlerini tamamladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralanan Ayhan Damar (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralanan Ayhan Damar (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.