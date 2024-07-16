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15 Temmuz hain darbe girişimi anısına Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım

Baykar Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Şehitlerimizi anma ve milletin direnişini vurgulayan Bayraktar'ın mesajı haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 00:17
15 Temmuz hain darbe girişimi anısına Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ANLAMLI 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Baykar Teknoloji'nin önde gelen ismi Selçuk Bayraktar, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Bayraktar'ın paylaşımında, 15 Temmuz şehitlerine rahmet ve gazilere minnet dileği yer aldı. Türk milletinin hainlere karşı gösterdiği direnişi ve cesareti ön plana çıkaran Bayraktar, "Milletimizin asla hainlere boyun eğmeyeceğinin en veciz göstergesidir." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımında İstiklal Marşı'ndan alıntı yapması da dikkat çekti. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;" dizeleriyle Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine atıfta bulunan Bayraktar, milli değerlere olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

bayrakta

15 TEMMUZ'UN ANLAMI VE ÖNEMİ

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kaydedilen hain darbe girişimiyle sarsıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen bu hain plan, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kararlılıkla bertaraf edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara dökülen binlerce vatandaş, tanklara ve silahlı saldırganlara karşı direniş gösterdi ve bu direniş, darbe girişiminin başarısızlığıyla sonuçlandı.

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı, Türk milletinin 15 Temmuz'da sergilediği ulusal birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hatırlattı.

BAYKAR TEKNOLOJİ VE SELÇUK BAYRAKTAR'IN ÖNEMİ

Baykar Teknoloji, savunma sanayinde Türkiye'nin önemli bir aktörü olarak, milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ediyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve insansız savaş uçakları (SİHA) gibi teknolojik ürünlerle adını duyuran firma, savunma sanayinde milli bağımsızlığın güçlenmesine katkı sağlıyor. Selçuk Bayraktar ise bu teknolojik gelişmelerin öncüsü olarak, milli hassasiyetleri ve değerleri ön planda tutan bir lider konumunda.

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