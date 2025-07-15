15 Temmuz Müzesi'nde 'Özel Oturum' Gerçekleşti

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla '15 Temmuz özel oturumu' başlıklı bir program düzenledi. Etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, Gazeteci Turgay Güler'in moderatörlüğünde ve canlı yayınla gerçekleştirildi.

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Ismail Hakkı Turunç, geçmişte halkın darbelere sessiz kaldığını belirtti. Turunç, "Maalesef, nasıl hipnotize ettilerse bu millet kendi özgürlüğünü kısıtlayanlara, haklarını elinden alanlara itiraz etmedi. Hatta darbeyi yapanları alkışladı. Ben gençliğimi 80 darbesi döneminde yaşadım. O dönemde bu millet darbeye alkış tuttu. Oysa bu insanlar, kendi geleceklerini, özgürlüklerini, çocuklarının haklarını kendi elleriyle teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da yaşananların farklı olduğunu vurgulayan Turunç, "Bu kez millet darbeye boyun eğmedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde toplumda bir bilinç, bir zihinsel uyanış oluştu. İnsanlar artık darbecilerin gerçek yüzünü gördü. O gece millet sokağa çıktı çünkü bu darbeyi yapanların bu millete, bu vatana hizmet için değil başka devletlerin, emperyal güçlerin çıkarı için hareket ettiğini fark etti" dedi.

Gazeteci Güler, 15 Temmuz gecesini 'Büyük bir kahramanlık destanı, büyük bir direniş' olarak tanımlayarak, "Türkiye'nin tarih sahnesindeki ilerleyişi adına bir mihenk taşı" olduğunu belirtti. Gazeteci Nedim Şener ise 15 Temmuz'un Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Tarihte ilk defa bir darbeye direnen ve bu şerefe sahip olan Türk milletini gerçekten kutluyorum" dedi.

Şener, "O gece iyiyle kötünün, namusluyla namussuzun, cesurla korkağın ortaya çıktığı gecedir. 15 Temmuz politize edilecek ve siyasetle açıklanacak bir durum değil. Bu Türk milletinin tamamen vatanseverlik duygusuyla ilgili bir şey" diye ekledi. Gazeteci Hasan Öztürk ise o gece din görevlilerinin ezanlarla ve selalarla milleti meydanlara çağırdığını hatırlatarak, "O gece ezanlar, selalar okundu. Din görevlilerimizden Allah razı olsun. Ancak bir şey daha oldu, Allah kalplerimize vatan sevgisini üfledi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla "15 Temmuz özel oturumu" başlıklı program düzenlendi. Gazeteci Turgay Güler'in (sağda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç,l (sol 2), Gazeteci Nedim Şener (sağ 2) ve Gazeteci Hasan Öztürk (sol) katıldı...

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla "15 Temmuz özel oturumu" başlıklı program düzenlendi. Gazeteci Turgay Güler'in (sağda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç,l (sol 2), Gazeteci Nedim Şener (sağ 2) ve Gazeteci Hasan Öztürk (sol) katıldı...