15 Temmuz Şehidi Ozan Özen Bolu’da Anıldı

15 Temmuz Şehidi Polis Ozan Özen Mezarı Başında Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı.

Darbe girişimi gecesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 23 yaşındaki Özen, Bolu Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memurunun babası Metin Özen, yaptığı açıklamada, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oğlumu asker değil, ekip arkadaşı şehit etti. Arabada, başına silah dayanarak vuruldu.” dedi.

Üzerinde durduğu detaylarla Ozan Özen’in İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğunu hatırlatan baba Özen, olayın Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde meydana geldiğini aktardı.

Baba Özen, oğlunun ölümüne dair devam eden davaların olduğunu ifade ederek, "20'ye yakın davamız var. Hala adalet arıyoruz. Savcılık sık sık ‘Şikayetçi misiniz?’ diye soruyor. Elbette şikayetçiyiz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Mahşeri adalet mutlaka tecelli edecek.” şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında tören düzenlendi. Ozan Özer'in babası Metin Özer, gazetecilere açıklamalarda bulundu.