15 Temmuz Şehidi Serhat Önder Kabri Başında Anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde anma programı düzenlendi.

Aile Ziyareti ve Kuran Okuma

Şabanözü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Şehit Serhat Önder'in ailesi ziyaret edildi. Anmanın ardından, şehidin kabri başına gidilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma Töreninde Duygusal Anlar

Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve diğer katılımcılar, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Anma programına İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Ulusoy, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu anma etkinliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde gerçekleştirildi ve büyük bir saygı ile anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kaymakam Emre Urhan (solda), şehit Önder'in ailesini ziyaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kaymakam Emre Urhan (solda), şehit Önder'in ailesini ziyaret etti.