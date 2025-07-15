DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,73 -0,1%
ALTIN
4.304,75 -0,03%
BITCOIN
4.747.686,69 -1,21%

15 Temmuz Şehidi Serhat Önder Kabri Başında Anıldı

Serhat Önder, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminde şehit oldu. Anma programı Bakırlı köyünde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 22:51
15 Temmuz Şehidi Serhat Önder Kabri Başında Anıldı

15 Temmuz Şehidi Serhat Önder Kabri Başında Anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde anma programı düzenlendi.

Aile Ziyareti ve Kuran Okuma

Şabanözü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Şehit Serhat Önder'in ailesi ziyaret edildi. Anmanın ardından, şehidin kabri başına gidilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma Töreninde Duygusal Anlar

Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve diğer katılımcılar, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Anma programına İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Ulusoy, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu anma etkinliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde gerçekleştirildi ve büyük bir saygı ile anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kaymakam Emre Urhan (solda), şehit Önder'in ailesini ziyaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kaymakam Emre Urhan (solda), şehit Önder'in ailesini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 5 Ölümlü Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı
2
Huzurevi Sakinleri Van'ın Güzelliklerini Keşfediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mustafa Varank, Bursa'da Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
5
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz'u Unutmadı
6
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı
7
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek