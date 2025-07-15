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15 Temmuz Şehidinin Oğlu Emre Solak: "Babasının Mirasıyla Yaşıyor"

Emre Solak, 15 Temmuz'da şehit olan babası Mustafa Solak'ın mirasıyla yaşıyor ve ihtiyaç duyulduğunda sokağa çıkacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:10
15 Temmuz Şehidinin Oğlu Emre Solak: "Babasının Mirasıyla Yaşıyor"

FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit düşen Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak, babasından devraldığı emanetle yaşamına devam ediyor. 21 yaşındaki Emre, darbe girişimi sırasında babasının cesaretine ve vatanseverliğine olan bağlılığını dile getirerek, "Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa, sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende," dedi.

Babası için Gururla Savaşa Hazır

Mustafa Solak, o gece eşi Melek Solak’a “Külliye'ye gidiyorum. Vatan elden gidiyor. Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek?” diyerek evden çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'ların sivillerin üzerine attığı bombalar sonucunda şehit olan Solak, geride eşi ve engelli oğlu Emre'yi bıraktı.

Emre Solak, o gece yaşananların aklında hala taze olduğunu belirtirken, “Babasının şehit olduğu haberi kendisine verildiğinde, o an için bu durumu kabullenmekte güçlük çektiğini” ifade etti. “O hastanenin avlusu o an bana bir çukur oldu, ateş çukuru oldu orası,” diyerek hissettiği acıyı dile getirdi.

Özlem ve Gurur Dolu Anılar

Yıllar geçse de yüreğinde babasının özlemiyle yanmaya devam ettiğini vurgulayan Emre, “Özel günlerde, doğum günlerinde, şehadet yıl dönümünde babamı arıyorum. O zaman 18 yaşındaydım babam şehit olduğunda. Şu an 27 yaşındayım. Tam babama ihtiyaç duyduğum zamanda kaybettim,” şeklinde konuştu.

Emre, ileride evlat sahibi olduğunda, onlara dedelerinin kahramanlığını ve şehitliğini anlatacağını belirterek, “Bu gururu onlara yaşatırım. Dedeniz böyleydi. Böyle şehit oldu,” sözleriyle geleceğe umutla bakıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak (fotoğrafta), "Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak (fotoğrafta), "Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende." dedi.

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