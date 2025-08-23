15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli sürüş: Sürücü E.A. gözaltına alındı
Olayın seyri
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yolunda bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Görüntülerdeki aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada kimliği tespit edilen sürücü E.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.