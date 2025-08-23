DOLAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli sürüş: Sürücü E.A. gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.A., İstanbul Trafik Denetleme ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:56
Olayın seyri

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yolunda bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Görüntülerdeki aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada kimliği tespit edilen sürücü E.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.

