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15 Temmuz Şehitleri Anısına Ilgaz Dağı Tırmanışı Gerçekleştirildi

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:50
15 Temmuz Şehitleri Anısına Ilgaz Dağı Tırmanışı Gerçekleştirildi

Çankırı'da Anma Etkinliği

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, Çankırı Valiliği'nin organizasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) iş birliği ile gerçekleştirildi.

Tırmanışa Katılım

Etkinliğe, Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Zonguldak'tan gelen 54 kişilik dağcı grubu ve JAK timi katıldı. Katılımcılar, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak 15 Temmuz şehitlerini andılar.

Anma Töreni

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, tırmanış sırasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andıklarını ifade etti. Tırmanışta, şehitler için dua edilirken İstiklal Marşı da okundu.

Zirvedeki anma töreninin ardından, katılımcılara geri döndüklerinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından katılım belgesi verildi.

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı...

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı...

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

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