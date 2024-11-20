15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali 24 Kasım'da Başlıyor

Sihirli Flüt olarak bilinen flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 24 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde sanatseverlerle bir araya geliyor.

2010 yılında Ankara'da başlayan ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde kesintisiz bir şekilde devam eden festival, bugüne kadar Almanya, Rusya, Çin, Meksika, Kore, Yunanistan, Karadağ gibi birçok ülkeden sanatçıları ağırladı.

Festivalin Açılış Konseri

Festivalin açılış konserinde, Şefika Kutluer, şef Yalçın Adıgüzelov yönetimindeki Azerbaycanlı sanatçılardan oluşan Dede Korkut Oda Orkestrası ile CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak.

Bu özel konser, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ithaf edilecek.

Festivalin Devamı ve Kapanış

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sanatseverlere ulaşacak olan festivalin kapanışı, 12 Ocak 2025'te yine CSO Ada Ankara Mavi Salon'da Şefika Kutluer ile arp sanatçısı Maria Da Silva'nın birlikte vereceği flüt-arp resitali ile gerçekleşecek.

Ayrıca, Şefika Kutluer, Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından 35. Ankara Film Festivali'nde Sanat Çınarı Ödülü ile onurlandırılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.