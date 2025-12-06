15. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

"Zeytinburnu" konulu 15. Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldı. Yarışmanın eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunulmak üzere sergilendi.

Yarışmanın geçmişi ve organizasyonu

2011 yılından bu yana Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen yarışmanın 15’incisi bu yıl üç ayrı kategoride gerçekleşti. Eserler, fotoğraf alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Sergi ve tören

Dereceye giren yapıtlar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde sergilendi. Ödül törenine Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, fotoğrafçılar, jüri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Kategoriler ve jüri

Yarışmada eserler serbest, dron ve foto öykü olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirildi. Seçici kurulda Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür ve Süleyman Gündüz yer aldı ve ödüle layık gördükleri çalışmaları belirledi.

Konuşmalar

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu:

"Günlük bir koşturmaca içerisinde bir yerden bir yere gidebilme maksatlı telaşe içindeyiz. Ve bu fotoğraflardan şunu anladık ki; o kadar güzelliklerimiz var, o kadar zenginliklerimiz var. Biz o telaşe içerisinde o gündelik yoğunluk içerisinde o güzellikleri bazen es geçebiliyoruz. Fark etmememiz mümkün değil ama es geçebiliyoruz. İşte fotoğraf sanatçılarımız, gerçekten ilçemizin sahip olduğu o güzellikleri bir kez daha kalıcı olarak bizlere sunuyorlar"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy:

"Fotoğraf yarışmamız, fotoğraf sanatçılarının eliyle Zeytinburnu’nu belgelemeyi amaçlıyor sanatçı gözüyle. Bir kez daha önceki törenlerde ödül alan fotoğraflar vesilesiyle 2025 yılını hep birlikte görmüş olduk. Jüri toplantısına katılmıştım, orada da söyledim, burada da söylemek istiyorum. Doğup, büyüdüğüm evin önünde hemen bir serender vardı. Doğup, büyüdük hep var zannederken ben buradayken serender ihtiyaç dolayısıyla yıkıldı. Yol geçti, yıllar sonra 1996 yılında TOKİ Başkanlığı tarafından basılan Anadolu’dan yaşam görüntüleri diye oradaki fotoğrafta, köydeki doğup büyüdüğüm evin önündeki serenderin fotoğrafını gördüm. Hepinizin bildiği gibi sanat, hayat sürerken biraz duraklayıp ne olup bitiyor diye bakmamıza imkân veren bir bakış açısıdır. Fotoğraf yarışmasında bir kez daha ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, onu donduran ve yaptığımız işe odaklanarak bakmamızı sağlayan bir fayda sağladı"

Ödül takdimi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dereceye giren fotoğrafçılara ödüllerini takdim etti. Sergilenen eserler ve ödül alan çalışmalar, Zeytinburnu fotoğraf mirasının belgelenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

