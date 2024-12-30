1517 Sporcu Milli Bursla Eğitimine Devam Ediyor

Milli Sporcu Bursu ile Eğitim ve Spor Bir Arada

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında hayata geçirdiği milli sporcu bursu ile sporcuların eğitim hayatını destekliyor. Bugüne kadar toplam 1517 sporcu bu burs avantajından faydalandı. Bakanlığı'nın açıkladığına göre, bu burs uygulaması, özellikle Olimpik ve paralimpik branşlarda son 2 yılda madalya kazanan sporcuları kapsıyor.

İkili Eğitim-Spor Dengesini Koruma Hedefi

Uygulama, 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan protokollerle başlamış ve zamanla 75 üniversiteye yayılmıştır. 2020-2021 eğitim yılında 76 sporcu, 2021-2022 döneminde 67 sporcu, 2022-2023 döneminde ise 104 sporcunun burs kazanması sağlandı. Son olarak 2023-2024 döneminde 89 sporcu burslu olarak eğitim görmeye başladı. Böylece vakıf üniversitelerinde burslu okuyan sporcuların sayısı 416'ya ulaştı.

Ortaokul ve Lise Düzeyinde Tam Burs İmkanı

Vakıf üniversiteleri sonrası, milli sporculara ortaokul ve lise düzeyinde de yüzde 100 burs imkanı sağlandı. 2021-2022 eğitim döneminden itibaren toplam 1101 sporcu özel öğretim kurumlarındaki burs imkanından yararlandı.

Bakan Bak'tan Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu burs projesinin Türk sporuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Sporcu ve ailesinin, eğitim ile spor arasında bocaladığı dönemler geride kaldı. Artık gençlerimiz, gönül rahatlığıyla hem eğitim alabilecek hem de profesyonel spor yapabilecekler. Bu projeyle çocuk ve gençlerin spor ile akademik hayatını beraber yürütmesi sağlandı," dedi.

Sporun Eğitime Pozitif Etkisi

Bakan Bak, spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı olduğunun artık bir gerçek olduğunu vurguladı. "Spor, çocukların disiplin, öz güven ve dayanıklılık kazanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle ailelere, çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunuyorum," sözlerine ekledi.