153 Çağrı Merkezi 2025'te 970 Bin Vatandaşla İletişime Geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini tek numarada toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2025 yılında toplam 970 bin vatandaşla iletişim kurarak taleplerin etkin şekilde karşılanmasını sağladı.

Vatandaş-belediye iletişiminde köprü

153 Çağrı Merkezi, kent sakinlerinin taleplerini ilgili birimlere yönlendirerek iletişimde kritik bir köprü görevi üstlendi. Yıl boyunca vatandaşlar; Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, CİMER ve Ekomobil gibi kanallar üzerinden sisteme dahil oldu.

Öne çıkan talepler ve hizmet

Vatandaşlar, özellikle ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi ve yönlendirme ile Hoş geldin Bebek projesi kapsamında destek taleplerinde bulundu. Merkez, 60 operatör ile hizmet vererek tüm çağrı ve talepleri ilgili birimlere hızla iletti ve çözüm süreçlerini etkin şekilde yürüttü.

Dijital entegrasyon ve şeffaflık

153 Çağrı Merkezi, sosyal medya ve mobil uygulamalar aracılığıyla da aktif iletişimi sürdürdü. CİMER ve Ekomobil gibi dijital kanallardan gelen talepler merkezi sisteme entegre edilerek hızlı ve şeffaf çözümler üretildi.

