16. Al Jazeera Forumu Doha'da Başladı: Ortadoğu'daki Değişen Dinamikler Tartışılıyor

16. Al Jazeera Forumu, Doha'da Gazze ve Suriye'deki dinamikleri konu alan oturumlarla başladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:27
16. Al Jazeera Forumu Doha'da Başladı: Ortadoğu'daki Değişen Dinamikler Tartışılıyor

16. Al Jazeera Forumu Doha'da Kaydedildi

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 16.'sı düzenlenen Al Jazeera Forumu, "Gazze Savaşı'ndan Suriye'deki Değişime: Ortadoğu'da Değişen Dinamikler" temasıyla kapılarını açtı. Forum, dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılar, siyasi analistler, uzmanlar, gazeteciler ve aktivistleri bir araya getiriyor.

Açılış Konuşmaları ve Temel Mesajlar

Foruma, Al Jazeera Medya Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Thamer Al Thani ve Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes'in gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla start verildi. Al Thani, Al Jazeera’nın Gazze, Lübnan ve Suriye üzerindeki gelişmeleri aktarırken, gazetecilerin savaş koşullarında üstlendiği risklere de dikkati çekti. "Dünyanın bu asil mesleği desteklemesi ve Gazze'deki soykırımı kınaması gerekiyor" dedi.

Thani, çatışma bölgelerinde gazetecilerin ağır bedeller ödediğini vurgulayarak, fedakar gazetecilerin oluşturduğu küresel etkinin Batı toplumlarındaki kamuoyu değişimlerine yansıdığını belirtti.

Güney Afrika'dan Destek Mesajı

Alvin Botes, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Güney Afrika, ezilen bireyler ve halklarla dayanışma içinde olan bir ülkedir" dedi. Bu bağlamda, foruma katılan ülkeler arasında güçlü bir dayanışma vurgusu dikkat çekti.

Oturumlar ve Tartışma Konuları

Açılışın ardından, Gazze'deki savaş sonrası zorluklar, Suriye'deki rejim değişikliklerinin iç ve bölgesel etkileri gibi çeşitli konular oturumlar aracılığıyla ele alındı. Forumun, iki gün sürecek olması sayesinde, katılımcılar Gazze’deki savaşın sonuçlarından Suriye’deki önemli değişimlere kadar çok sayıda konu üzerinde tartışma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile jeopolitik çatışmalar da forumda yer alacak.

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