Tekirdağ'da Tır-Minibüs Kazası: Polis Üniformasını Yaralının Üzerine Ördü

Kaza yerinde kurtarma ve insanlık örneği

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Edirne Bulvarı üzerinde D-100 karayolu Marmaracık mevkiinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çorlu istikametine seyir halinde olan M.A.P. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Tır, F.G. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştıktan sonra mahalleye bağlanan sokak girişinde devrildi. Kazada tır ve minibüste bulunan sürücüler ile 1’i çocuk olan 3 yolcu yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek olay yerinde müdahale etti; yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın en dikkat çekici anı ise tır kabininde sıkışarak kurtarılmayı bekleyen yaralıya yönelik sergilenen insanlık örneği oldu. Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği’nde görevli bir trafik polisi, soğuk nedeniyle üşümemesi için üniformasını çıkarıp yaralının üzerine örttü.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİ MARMARACIK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ YARALANIRKEN, BİR TRAFİK POLİSİNİN ÜNİFORMASINI ÇIKARIP YARALIYI ÜŞÜMEMESİ İÇİN ÖRTMESİ YÜREKLERİ ISITTI.