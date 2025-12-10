Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmaları: Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmalarında Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Tayland ile Kamboçya arasında son üç gündür tırmanan sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya ulaştı. Çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini derinleştirirken sivil ve asker kayıpları artmaya devam ediyor.

Can kaybı ve yaralananlar

Tayland cephesinden gelen açıklamalara göre, çatışmalarda yaşamını yitiren asker sayısı bu akşam itibarıyla 7'ye yükseldi. Kamboçyalı yetkililer ise asker kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kamboçya Hükümet Sözcüsü Maly Socheata, düzenlediği basın toplantısında çatışmalarda 1’i bebek olmak üzere 9 sivilin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kamboçyalı işçiler için sınır kapısı açıldı

Tayland’ın doğusundaki Sa Kaeo eyaletinde, artan çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Kamboçyalı vatandaşlar için sınır kapısı kontrollü olarak açıldı. Yetkililer, bölgede bulunan binlerce Kamboçyalı işçinin eşyalarıyla birlikte sınır kapısında toplandığını, akşam saatlerinde de gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Tayland Hava Kuvvetleri'nden "derin harekat" uyarısı

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya’nın ağır silah kullanımını sürdürmesi durumunda ülke içlerine yönelik "derin harekat" düzenlemeye hazır olunduğu ifade edildi. Açıklamada, hava operasyonlarında F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya’nın askeri komuta merkezleri, insansız hava aracı kontrol noktaları ile silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı ilanı

Tayland ordusu, sınır hattında çatışmaların yoğun yaşandığı Sa Kaeo eyaletindeki dört ilçede sokağa çıkma yasağı uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bahse konu ilçelerde yaşayan sivillerin 19.00 ile 05.00 saatleri arasında evlerinden çıkmaları bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı. Yetkililer kararın bölge halkının güvenliği ve sivillerin muhtemel dış tehditlerden korunması amacıyla alındığını belirtti.

Aylar süren gerginlik ve geçmiş anlaşmalar

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırındaki egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında temmuz ayında tırmanan gerilim, beş gün süren çatışmalara dönüşmüş; karşılıklı saldırılarda toplam en az 48 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuzdaki çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya’da bir araya gelmiş ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Donald Trump'ın da katılımıyla bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak ateşkesten sonra sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin mayınlara basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçen ay ateşkesin uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

