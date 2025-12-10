DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,83 -0,59%
ALTIN
5.786,48 -0,39%
BITCOIN
3.995.861,1 -0,83%

Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmaları: Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Tayland-Kamboçya sınır çatışmalarında can kaybı en az 16’ya yükseldi; Kamboçyalı işçiler sınır kapısından kontrollü olarak ülkeye döndü, bölgede sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:18
Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmaları: Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmalarında Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Tayland ile Kamboçya arasında son üç gündür tırmanan sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya ulaştı. Çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini derinleştirirken sivil ve asker kayıpları artmaya devam ediyor.

Can kaybı ve yaralananlar

Tayland cephesinden gelen açıklamalara göre, çatışmalarda yaşamını yitiren asker sayısı bu akşam itibarıyla 7'ye yükseldi. Kamboçyalı yetkililer ise asker kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kamboçya Hükümet Sözcüsü Maly Socheata, düzenlediği basın toplantısında çatışmalarda 1’i bebek olmak üzere 9 sivilin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kamboçyalı işçiler için sınır kapısı açıldı

Tayland’ın doğusundaki Sa Kaeo eyaletinde, artan çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Kamboçyalı vatandaşlar için sınır kapısı kontrollü olarak açıldı. Yetkililer, bölgede bulunan binlerce Kamboçyalı işçinin eşyalarıyla birlikte sınır kapısında toplandığını, akşam saatlerinde de gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Tayland Hava Kuvvetleri'nden "derin harekat" uyarısı

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya’nın ağır silah kullanımını sürdürmesi durumunda ülke içlerine yönelik "derin harekat" düzenlemeye hazır olunduğu ifade edildi. Açıklamada, hava operasyonlarında F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya’nın askeri komuta merkezleri, insansız hava aracı kontrol noktaları ile silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı ilanı

Tayland ordusu, sınır hattında çatışmaların yoğun yaşandığı Sa Kaeo eyaletindeki dört ilçede sokağa çıkma yasağı uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bahse konu ilçelerde yaşayan sivillerin 19.00 ile 05.00 saatleri arasında evlerinden çıkmaları bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı. Yetkililer kararın bölge halkının güvenliği ve sivillerin muhtemel dış tehditlerden korunması amacıyla alındığını belirtti.

Aylar süren gerginlik ve geçmiş anlaşmalar

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırındaki egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında temmuz ayında tırmanan gerilim, beş gün süren çatışmalara dönüşmüş; karşılıklı saldırılarda toplam en az 48 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuzdaki çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya’da bir araya gelmiş ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Donald Trump'ın da katılımıyla bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak ateşkesten sonra sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin mayınlara basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçen ay ateşkesin uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SON ÜÇ GÜNDÜR ŞİDDETİNİ ARTIRAN SINIR ÇATIŞMALARINDA HAYATINI...

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SON ÜÇ GÜNDÜR ŞİDDETİNİ ARTIRAN SINIR ÇATIŞMALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI EN AZ 16’YA YÜKSELİRKEN, ARTAN GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE KAMBOÇYALI İŞÇİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ AMACIYLA SINIR KAPISI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SON ÜÇ GÜNDÜR ŞİDDETİNİ ARTIRAN SINIR ÇATIŞMALARINDA HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Kırmızı Işıkta Zincirleme Kaza: 2 Jandarma Personeli Yaralandı
2
Arnavutköy'de Beton Mikseri Temizlerken Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Hong Kong'da "Wang Fuk Court" yangınında can kaybı 146'ya yükseldi
4
Küresel Sumud Filosu aktivisti Arslan anlattı: Gazze yakınında alıkonulma
5
Seçimde güvenlik için 594 bin personel görevlendirildi
6
Yalvaç'ta Köpek Ölümleri: Muhtar Hasan Aydın'dan Belediyeye Tepki
7
Bornova'da 7 Katlı İş Hanı Yangını: 12 Kişi Kurtarıldı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi