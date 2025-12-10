Vali Özkan, Başkan Durbay’ı Manisa Şehir Hastanesi’nde Ziyaret Etti

Vali Özkan’dan Başkan Durbay’a Hastane Ziyareti

Sağlık durumu ve tedavi süreci yerinde değerlendirildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bir süredir kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, Başkan Durbay'ın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Zeren ve hastane yönetiminden kapsamlı bilgi aldı.

Sağlık yetkilileri, tedavi sürecinin dikkatle sürdüğünü belirterek Başkan Durbay'ın durumu hakkında güncel değerlendirmeleri Vali Özkan’a sundu.

Vali Özkan, Başkan Durbay’ın ailesi ve yakınlarıyla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve başkanın sağlığına kavuşması için seferber olan doktorlara teşekkür etti.

