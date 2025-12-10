DOLAR
Vali Özkan, Başkan Durbay’ı Manisa Şehir Hastanesi’nde Ziyaret Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:33
Vali Özkan’dan Başkan Durbay’a Hastane Ziyareti

Sağlık durumu ve tedavi süreci yerinde değerlendirildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bir süredir kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, Başkan Durbay'ın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Zeren ve hastane yönetiminden kapsamlı bilgi aldı.

Sağlık yetkilileri, tedavi sürecinin dikkatle sürdüğünü belirterek Başkan Durbay'ın durumu hakkında güncel değerlendirmeleri Vali Özkan’a sundu.

Vali Özkan, Başkan Durbay’ın ailesi ve yakınlarıyla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve başkanın sağlığına kavuşması için seferber olan doktorlara teşekkür etti.

