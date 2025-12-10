DOLAR
Menteşe'de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Hakan Gür (31) yaşamını yitirdi. Kaza saat 20.00 civarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:23
Kaza detayları

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, saat 20.00 sıralarında tır ile motosiklet çarpıştı. Olayda, motosiklet sürücüsü Hakan Gür (31) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen T.D. idaresindeki 35 BDT 554 plakalı tır, Hakan Gür'ün kullandığı 48 AVA 765 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Gür, kafasını kaldırıma vurdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirildi; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gür olay yerinde hayatını kaybetti.

Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından Gür'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

