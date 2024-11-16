DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.143.499,23 0,01%

16 Kasım 2024 Gündemi: Siyasetten Spora Önemli Gelişmeler

Bugün Türkiye'de siyasetten spor etkinliklerine pek çok önemli gelişme yaşanacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:00
16 Kasım 2024 Gündemi: Siyasetten Spora Önemli Gelişmeler

16 Kasım 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye'de dikkat çeken birçok önemli etkinlik ve toplantı gerçekleştirilecek. İşte günün ana başlıkları:

Siyaset ve Yasama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu" ile "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayına katılacak. Etkinlik saat 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Rize'de partisinin merkez ilçe kongresine katılacak, valilik, belediye ve il başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek, ayrıca iş insanlarıyla bir toplantı yapacak. Bu ziyaretler 14.30-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da valiliği ziyaret edecek ve partisinin merkez ilçe ile Beşiri kongrelerine katılacak. Bu etkinlikler 09.30'dan 13.00'e kadar sürecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da partisi tarafından düzenlenen "Şiddet ve Şiddetle Mücadele" çalıştayına katılacak. Etkinlik saat 10.30'da başlayacak.

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından izleniyor. Bu durum bölgedeki tansiyonu artırırken, uluslararası diplomasi çabaları da sürüyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas'ta bir hafızlık icazet törenine katılacak. Tören 11.00'de gerçekleştirilecek.

Spor Gelişmeleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i Kayseri'de saat 20.00'de ağırlayacak. Bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in haftaları pek çok karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi branşlarda da çeşitli maçlar düzenlenecek. Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri'nde de önemli maçlar gerçekleştirilecek.

Günün gelişmeleri, spor severleri ve kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu olaylar, gündemi belirleyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleştirildi
2
Adana'da Hastane Büfesindeki Yangın Korkuttu
3
İzmir'de Boşanma Draması: Eşini Vuran Kişi İntihar Etti
4
Orta ve Batı Afrika'da Sel Faciası: 10 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor
5
16 Kasım 2024 Gündemi: Siyasetten Spora Önemli Gelişmeler
6
Hollanda Güvenlik Birimleri, İsrail'in Siyaset Müdahalesinden Endişeli

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor