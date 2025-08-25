DOLAR
16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 28 Eylül'de Başlıyor

Şiir Derneği'nin düzenlediği '16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' 28 Eylül'de başlıyor; tema 'Neden Hala Şiir?', 5 Ekim'e dek sürecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:13
Şiir Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği "16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali", 28 Eylül'de başlayacak.

Festival Teması ve Katılımcılar

Festival başkanlığını şair Adnan Özer'in üstlendiği program, bu yıl 'Neden Hala Şiir?' temasıyla gerçekleştirilecek ve Romanya, Lübnan, Kuzey Makedonya, İtalya, Azerbaycan, İspanya ve Türkiye'den 11 şairin katılımcılarla buluşacağı bildirildi.

Açıklamada, katılımcı şairler arasında Lübnan'dan Abbas Beydun, Kuzey Makedonya'dan Venko Andonovski, İtalya'dan Paolo Agrati, Azerbaycan'dan Selim Babullaoğlu ile Akşin Yenisey, Türkiye'den Turan Koç, İbrahim Kamberoğlu, Oktay Taftalı ve Metin Celal'in yer aldığı belirtildi.

Festival kapsamında Avrupa'da birçok ödüle layık görülen Romanya'dan şair Ana Blandiana'nın da ilk kez İstanbul'a geleceği aktarılan açıklamada, bu yıl Onur Ödülleri'nin sahibinin de Turan Koç ve Ana Blandiana olacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Özer, çatışma ortamı ve uluslararası hukuk düzeninin olmadığı bir dünyada toplumların vicdanının da baskı altında olduğunu belirterek, "Evrensel ahlakın tanınmadığı bu vahşet ortamında kültürel olarak da bütün dijital teknolojilerin insanı meşgul ettiği, insanın kendisine zaman bırakmadığı bu şartlarda neden hala şiir yazmalı, nasıl direnmeliyiz, bunları konuşmamız zaruridir. Çünkü şiir dili, insanlığın ortak dilidir. Bir şiir metni, insanlık empatisine dayanan derin bir iletişim biçimidir." ifadelerini kullandı.

16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 5 Ekim'e kadar devam edecek.

