17 Ağustos 2025: Depreme Dayanıklı Şehirler, AFAD Kapasite Artışı ve Afet Bilinci

1- Depreme dayanıklı şehirler için 23 yılda 6 trilyon lira yatırım

Marmara Depremi sonrası başlatılan dönüşüm hamlesi kapsamında, son 23 yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yapıldı. Türkiye genelinde konut stokunun yenilenmesine yönelik TOKİ projelerinde özellikle İstanbul'a öncelik verildi; 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı.

2- AFAD Başkanı: Afet yönetiminde kapasite belirgin şekilde arttı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 1999'dan bu yana arama kurtarma kapasitelerinin kayda değer şekilde geliştiğini belirtti. Pehlivan, şu bilgileri paylaştı: kadrolu 10 bin personel içinde 3 bin 600 kadrolu arama kurtarma personeli bulunuyor ve yakın gelecekte bu sayının 5 bin 600'e ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Pehlivan ayrıca ekiplerin kullandığı ortalama 100 kalem arama kurtarma malzemesinin önceki dönemde 53 kaleminin ithal olduğunu, AFAD çalışmalarıyla 32 kalem ürünün yerlileştirildiğini vurguladı.

3- Uzmanlardan 17 Ağustos yıldönümünde "afet bilinci" çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bireysel acil durum planı yapılmasını, binanın risk durumunun öğrenilmesini ve toplumsal olarak riskli binaların tespiti ile güçlendirilmesine destek verilmesini önerdi. Özel, afet tatbikatlarına katılım ve bilinçlendirme çalışmalarına aktif katkı çağrısı yaptı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ailede afet eğitiminin önemine dikkat çekti ve şu önlemleri sıraladı: "Ailede afet eğitiminin, bir afet planının yapılması, eşyanın depremden hasar görmeyecek şekilde duvarlara sabitlenmesi, yatakların patlama olasılığı olan camların önünden uzağa konulması, sobaların devrilmeyecek biçimde kurulması gibi önlemler alınabilir. Bunları yapar ve idareden de onların yapacağı işleri talep edersek umuyorum ki gelecekte afet dirençli bir toplum haline geliriz."

4- Tarım sayımına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi

Temmuz ayında başlayan tarım sayımı kapsamında 450 binin üzerinde çiftçinin bilgisi alındı. Sayımın 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapıldı ve anketler dolduruldu.

5- Gemi ve insansız deniz araçları İHA'larla havadan gözetlenecek

Dikey iniş-kalkış özelliğine sahip sabit kanatlı İHA'lar BAHA, BOZBEY ve BULUT, insanlı ve insansız deniz platformlarına entegre edildi. Bu İHA'lar gemi ve deniz platformlarından kalkış yaparak keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevleri üstlenecek.

HAVELSAN, sabit kanatlı İHA sistemlerinin gemiden dikey iniş-kalkışına yönelik ilk sözleşmeyi, Malezya'ya ihraç edilen gemi için DESAN Tersanesi ile imzaladı.

6- İstanbul Boğazı'ndan 2025'in ilk yarısında günlük ortalama 107 gemi geçti

Yılın ilk 6 ayında Boğaz'dan geçen 19 bin 381 gemiden 11 bin 746'sı kılavuz kaptan hizmeti aldı. Bu dönemde İstanbul Boğazı'ndan bir günde ortalama 107 gemi geçtiği hesaplandı.

7- "Kintsugi" ilhamlı terapiyle engelli annelerinin yaraları sarılıyor

Sultanbeyli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, engelli bireylerin bakımını üstlenen annelerin duygusal zorluklarını sanat ve psikolojiyle ele alan terapi uygulaması başlatıldı. Uygulama, Japon kintsugi sanatından ilham alıyor.

Terapiye katılan annelerden Zemzem Duman yaşadığı dönüşümü şöyle özetledi: "Kendimi nasıl sakinleştirmem gerektiğini, nasıl iyileştireceğimi öğrendim. Özel gereksinimli anneler olarak bazı duygularımızı çevremize anlatamıyoruz ama burada farklı şekilde duygularımızı ifade etme yeteneği kazanıyoruz."

8- Muğla'da kırık kaplumbağa, ahşap ustasının müdahalesiyle onarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu, ahşap oyma ustası Kadir Güven tarafından onarılan kaplumbağa, bir süre gözetim altında tutulacak ve işlemler tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Doğa Dostu Derneği gönüllüsü Pınar Urav konuyla ilgili olarak, "Bu kaplumbağaya şu anda yardımcı oluyoruz ama bir an önce işlemlerini tamamlayıp onu doğaya salmak istiyoruz" dedi.

9- 2024'te ilk 10 sektöre 1 trilyon dolar uluslararası doğrudan yatırım

2024 yılında uluslararası doğrudan yatırım çeken ilk 10 sektörün toplamı 1 trilyon dolar oldu. Dünyada en çok yatırım alan üç sektör sırasıyla yenilenebilir enerji, iletişim ve yarı iletkenler olarak kaydedildi. Bölgesel bazda Asya-Pasifik bölgesi geçen yıl 393 milyar dolar ile en fazla yatırım alan bölge oldu.

10- Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 33. randevuda

İki takım arasında ligde oynanan 32 maçın 14'ünden Trabzonspor, 8'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa son 3 sezonda oynanan 6 karşılaşmanın yalnızca 1'inde Trabzonspor'a mağlup oldu.

11- Paralimpik şampiyonu Öznur Cüre Girdi'den yeni hedefler

Milli okçu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 sonrasında Los Angeles hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Biz, Los Angeles için Paris 2024 bittiği andan itibaren çalışmaya başladık. Sistemimiz çok güzel, çok sağlıklı ve disiplinli ilerliyoruz. Bu yüzden de Los Angeles'tan sadece birkaç tane değil birçok altın madalya ve rekorla geri döneceğimizi düşünüyoruz" dedi.

