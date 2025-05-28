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17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen festival, Tamer Karadağlı'nın rol aldığı 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' ile devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 00:03
17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Devam Ediyor

17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Sürmekte

Konya'da, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, dördüncü gününde etkileyici performanslarla devam ediyor. Festival, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" adlı oyun ile büyük ilgi gördü.

İki Önemli Oyun Sahnelendi

Etkinlik sırasında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Şehir Tiyatrosunun "Yoldan Çıkan Oyun"u ve Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" performansları sanatseverlerle buluştu. Özellikle Tamer Karadağlı'nın Kont Dracula karakteri, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Bu özel gösterimi Konya Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın da izledi.

Farklı Bir Bakış Açısı ve Çeşitlilik

Festival çerçevesinde, Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosunun "Burun" gösterisi ve Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Azerbaycan ekibinin "Sığıntılar" oyunu sahnelendi. Festival, toplamda 5 yabancı grup ve 13 yerli ekibin katılımıyla 20 seçkin oyunun 32 temsiliyle sanatseverlerle buluşacak.

Unutulmaz anların yaşandığı bu festival, 1 Haziran tarihinde sona erecek.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro...

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro...

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

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