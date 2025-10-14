17. 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye 900 Ton Yardımla Yola Çıkıyor

Mersin'den 17. 'İyilik Gemisi'yle Gazze'ye yaklaşık 900 ton insani yardım gönderiliyor; AFAD koordinasyonu ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle El Ariş üzerinden ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

Yükleme ve uğurlama

Yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından geminin, saat 12.30'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenecek uğurlama töreninin ardından limandan ayrılması planlanıyor.

Lojistik ve işbirliği

Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçak ile insani yardım ulaştırdı. Bölgedeki destek çalışmaları, 8 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesin ardından hız kazandı ve bu kapsamda 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin'de sürdürüldü.

