Samsun'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Samsun'da İlkadım'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi; 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:12
İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

Operasyonda 60 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 60 paket pipo tütünü, 1 adet elektronik ısıtmalı sigara cihazı ve 630 paket ısıtmalı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

