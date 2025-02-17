17 Şubat 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor

SİYASET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Altes Veliaht Prensi Akishino ile bir araya gelecek. Ayrıca, "Orta Doğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta konuşma yapacak.

(Tokyo)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Özel ayrıca Gelecek Partisine de ziyarette bulunacak.

(Ankara/12.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeteneğe Dayalı Kalkınma temasıyla düzenlenecek 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı ve ocak ayına yönelik tarım ürünleri fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.

(Rize/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftası; Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/14.00/Adana/17.00/İstanbul/Sakarya/20.00)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları öncesi medya günü düzenleyecek.

(İstanbul/16.45)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, BOTAŞ-Emlak Konut müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Kırşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Kırşehir/14.00/Ankara/20.00)

Amerikan Basketbol Liginin yıldızlarını bir araya getiren 74'üncü NBA All-Star maçı, Kaliforniya eyaletindeki Chase Center'da yapılacak.

(San Fransisco/04.00)