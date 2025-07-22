17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' İstanbul'da Başladı

IDEF 2025 Kapılarını Açtı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde düzenleniyor.

Etkinlik Lokasyonları

IDEF 2025; İstanbul Fuar Merkezi’nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi gibi dört önemli lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu geniş kapsamlı organizasyon, savunma sanayinin en önemli temsilcilerini bir araya getirirken, uluslararası iş birlikleri için zemin hazırlıyor.

Fuar süresince yapılacak etkinlikler ve sergiler, katılımcılara sektörün öncülerinden bilgi edinme fırsatı sunacak. Savunma sanayii alanındaki yenilikler, teknolojik gelişmeler ve stratejik işbirlikleri burada ele alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.