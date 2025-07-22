DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,35 -0,18%
ALTIN
4.401,36 0,22%
BITCOIN
4.786.780,16 -1,18%

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' İstanbul'da Başladı

IDEF 2025, İstanbul'da dört farklı lokasyonda savunma sanayinin önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:23
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' İstanbul'da Başladı

IDEF 2025 Kapılarını Açtı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde düzenleniyor.

Etkinlik Lokasyonları

IDEF 2025; İstanbul Fuar Merkezi’nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi gibi dört önemli lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu geniş kapsamlı organizasyon, savunma sanayinin en önemli temsilcilerini bir araya getirirken, uluslararası iş birlikleri için zemin hazırlıyor.

Fuar süresince yapılacak etkinlikler ve sergiler, katılımcılara sektörün öncülerinden bilgi edinme fırsatı sunacak. Savunma sanayii alanındaki yenilikler, teknolojik gelişmeler ve stratejik işbirlikleri burada ele alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor
2
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
3
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu
4
Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor
5
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
6
Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor
7
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek