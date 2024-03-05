18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor

18 yaşındaki gençlere yönelik heyecan verici bir gelişme yaşandı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müjdeli haberi duyurarak Genç Kart uygulamasının başladığını açıkladı. Bu kart, 18 yaşındaki milyonlarca genci yakından ilgilendiren ücretsiz hizmetler sunacak.

Bakan Bak, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile genç kart uygulamasının başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdelediği Genç Kart, gençlere bir yıl boyunca birçok kültür ve sanat etkinliğinden ücretsiz yararlanma imkanı tanıyacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarına, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Devlet Opera ve Balesine, kültür ve sanat kurumlarındaki etkinliklere kadar birçok alanda gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek.





Genç Kart, 18 yaşındaki gençlere bir yıl süresince kültür ve sanat projelerinde geçerli olacak. Buna ek olarak, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri de bu kartla ziyaret edilebilecek. Gençler, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Bakan Bak, açıklamasında gençlere hitaben, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği Genç Kart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak gençlere yönelik bu önemli destekten dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Bu gelişmeyle birlikte gençler, kültür ve sanat alanlarında bir yıl boyunca birçok etkinlikten ücretsiz yararlanarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Genç Kart başvuruları için e-devlet üzerinden yapılabilecek başvurular, gençlerin bu avantajlı programdan hemen faydalanmalarına olanak tanıyacak.