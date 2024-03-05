Bist 100
8.855,56 0%
DOLAR
31,63 0,18%
EURO
34,47 0,4%
ALTIN
2.161,92 1,11%

18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor

18 Yaşındaki milyonlarca genci yakından ilgilendiren Genç Kart uygulamasının başladığı ifade edilirken dikkat çeken açıklama geldi. 

Yayın Tarihi: 05.03.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:55
18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor

18 yaşındaki gençlere yönelik heyecan verici bir gelişme yaşandı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müjdeli haberi duyurarak Genç Kart uygulamasının başladığını açıkladı. Bu kart, 18 yaşındaki milyonlarca genci yakından ilgilendiren ücretsiz hizmetler sunacak.

Bakan Bak, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile genç kart uygulamasının başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdelediği Genç Kart, gençlere bir yıl boyunca birçok kültür ve sanat etkinliğinden ücretsiz yararlanma imkanı tanıyacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarına, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Devlet Opera ve Balesine, kültür ve sanat kurumlarındaki etkinliklere kadar birçok alanda gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek.

genç kart

Genç Kart, 18 yaşındaki gençlere bir yıl süresince kültür ve sanat projelerinde geçerli olacak. Buna ek olarak, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri de bu kartla ziyaret edilebilecek. Gençler, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Bakan Bak, açıklamasında gençlere hitaben, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği Genç Kart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak gençlere yönelik bu önemli destekten dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Bu gelişmeyle birlikte gençler, kültür ve sanat alanlarında bir yıl boyunca birçok etkinlikten ücretsiz yararlanarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Genç Kart başvuruları için e-devlet üzerinden yapılabilecek başvurular, gençlerin bu avantajlı programdan hemen faydalanmalarına olanak tanıyacak.

İLGİLİ HABERLER

14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Alışveriş tutkunları havalara uçacak! Tek SMS'ye yarısını banka karşılayacak

Alışveriş tutkunları havalara uçacak! Tek SMS'ye yarısını banka karşılayacak

7 Nisan'a dikkat! 250 TL- 5000 TL ödeme yapılacak: Hızlı olan kazanır

7 Nisan'a dikkat! 250 TL- 5000 TL ödeme yapılacak: Hızlı olan kazanır

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum’dan İmamoğlu’na sert eleştiri: Ev kadınları sandıkta cevap verecek
2
Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu
3
CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik” ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt:
4
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
5
18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısında yaptığı açıklamalar Yunanistan’da geniş yankı buldu.
7
Trafik kazası geçiren Mustafa Destici hastaneden taburcu oldu

Mutfağınızdan içeri sokmamanız gereken yiyecekler! Bir gün katiliniz olabilir

Devletten kadına arka arkaya destek! 4'ü bir arada o kadınlara anında verilecek

Kamu bankası devi Mart'ta işi abarttı! 2500 TL-5000 TL-7500 TL geri ödeme için fişe basıldı

Saç dökülmesini bıçak gibi kesen hareket! Diplere uygulayın, saç fışkırsın!

18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor

Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Alışveriş tutkunları havalara uçacak! Tek SMS'ye yarısını banka karşılayacak

7 Nisan'a dikkat! 250 TL- 5000 TL ödeme yapılacak: Hızlı olan kazanır

Fiat'ta patron çıldırtan indirim! O modeli ÖTV'siz 305 bin TL'ye satışa çıktı!

Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Yaza düğün yapacaklar pür dikkat kesilecek! Altın fiyatlarında beklenmeyen son