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18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Denizde Yakalandı

Hırsızlık ve yaralama suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran, Sinop'ta denizde yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:01
18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Denizde Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Denizde Yakalandı

Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Boran, Sinop’ta denizde yakalanarak Adıyaman’a geri gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boran’ın Sinop’ta saklandığını tespit etti. Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, 3 günlük teknik ve fiziki takip sonucu Boran'ı denizdeyken yakalayarak gözaltına aldı.

Boran, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman iline götürülerek cezaevine teslim edildi.

Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası...

Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sinop'ta denizde yakalandı.

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