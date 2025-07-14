18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Denizde Yakalandı
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Boran, Sinop’ta denizde yakalanarak Adıyaman’a geri gönderildi.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boran’ın Sinop’ta saklandığını tespit etti. Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, 3 günlük teknik ve fiziki takip sonucu Boran'ı denizdeyken yakalayarak gözaltına aldı.
Boran, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman iline götürülerek cezaevine teslim edildi.
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sinop'ta denizde yakalandı.