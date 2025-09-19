19 Eylül Gaziler Günü: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Törenler

19 Eylül Gaziler Günü'nde bölge şehirlerinde törenler

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve yürüyüşlerle gaziler anıldı. Etkinliklerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gazilerle buluşmalar öne çıktı.

Van

Van'da düzenlenen Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü kapsamında katılımcılar Soydan Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe İl Emniyet Müdürü, bazı kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşün ardından Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur, törende yaptığı açıklamada gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda etmeye hazır olduğunu belirtti. Uğur, gazilerin sergilediği kahramanlıkların hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceğini vurgulayarak, "Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak onu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara azim, irade ve görev heyecanı ile sonsuza kadar sahip çıkacağız." dedi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ve bazı kurum amirleri katıldı.

Hakkari

Hakkari'de tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik Merkezi önüne kadar yürüdü. Öğrencilerin de yer aldığı yürüyüşte Vali Ali Çelik katılımcılara teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman yaptığı açıklamada gazilik ünvanını taşımaktan gurur duyduğunu belirterek, gaziliğin milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu söyledi. Adıyaman, "Biz gaziler vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında en büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir." dedi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, asker ve polisler katıldı.

Muş

Muş'ta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dua edildi ve mezarlığa karanfiller bırakıldı. Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır konuşmasında tarihin her döneminde vatan için mücadele eden kahraman gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, gaziliğin milletin varoluş mücadelesinin, fedakarlığının, cesaretinin ve kararlılığının en yüce sembolü olduğunu vurguladı. Çakır, törenden sonra gazileri makamında kabul etti.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Bitlis

Bitlis'te etkinlikler Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda sloganıyla düzenlenen yürüyüşle sürdü. Atatürk Mahallesi'ndeki Etnografya Müzesi önünde toplanan katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla tören sona erdi; programa şiirler de eşlik etti.

Törene Vali Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

