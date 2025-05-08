Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi

Muş'tan Kritik Sağlık Taşıması

Muş'ta karaciğer yetmezliği tanısı konulan 7 aylık Mirze Belet, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebek, acil durumda uzman tedaviye ihtiyaç duydu.

Sağlık Bakanlığı'nın Hızlı Müdahalesi

İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin durumu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi'nden ambulans uçak talep etti. Bu talebin ardından, ambulans uçak Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na iniş yaptı.

Bebeğin, sağlık ekiplerinin gözetiminde havalimanına nakledilmesi sağlandı ve ardından ambulans uçağa alındı. Mirze Belet, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi.

Doktorun Açıkladığı Durum

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli doktor Fatma Nur Erdal, “Karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevkini gerçekleştirdik. Şu an durumu iyiye gidiyor, umarım daha iyi olacak.” dedi.

Erdal, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak hizmetinin küçük yaş grubu hastalar için büyük önem taşıdığını ve bu sayede hastaların güvenli bir şekilde sevk edilerek daha iyi sağlık hizmetine ulaşabildiğini vurguladı.

Muş'ta karaciğer yetmezliği olan 7 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muş'ta karaciğer yetmezliği olan 7 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.