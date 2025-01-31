19. FIAP Dünya Kulüpler Kupası'nda Türk Kulüplerinden Büyük Başarı

19. FIAP Dünya Kulüpler Kupası Sonuçları Açıklandı

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından düzenlenen ve 5 bin 534 fotoğrafın yer aldığı 19. Dünya Kulüpler Kupası sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'ndan (TFSF) yapılan duyuruda, 55 ülkeden 293 kulübün katıldığı bu prestijli organizasyonda Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

Türk Kulüplerinin Başarıları

Açıklamada, Türkiye'den katılan 3 kulübün ilk 10 içerisinde yer alarak ödüllerle taçlandırıldığı kaydedildi. Kulüpler kategorisinde Yakin Plan, Gamma Photographic Society ve Adana-Otofokus ilk 10 içerisinde yer alırken, bireysel kategoride ise Anı Yakala grubundan Gülin Yiğiter, FIAP Silver Medal ödülünü kazanan Mehmet Çetin, ve Honourable Mention ile ödüllendirilen Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz dikkat çekti.

Gurur Duyuyoruz

TFSF'nin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 10'da en fazla kulüple yer alan ülke olarak uluslararası arenada gurur duyduğu vurgulandı. Ayrıca, TFSF yönetim kurulunun kupa katılımcılarını tebrik ederek başarılarının devamını dilediği belirtildi.